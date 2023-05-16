- Абаскаль на сто процентов стал своим в "Спартаке". Его будущее — только "Спартак", и нет ничего другого.
Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что у Абаскаля есть предложение о возможном переходе в клуб испанской Сегунды, а тренер хочет добиться финансовой компенсации за расторжение контракта со "Спартаком". Контракт испанского тренера с российской командой рассчитан до июня 2025 года. "Спартак" при Абаскале вылетел из Кубка России и опустился на четвертое место в РПЛ.
Источник: "Спорт-экспресс"
Агент Абаскаля: его будущее — только "Спартак", и нет ничего другого
Агент Тим Мешедер, представляющий интересы главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля, высказался о будущем специалиста в московском клубе.
Фото: AFP