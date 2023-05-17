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"СЭ": главным рефери матча "Спартак" - ЦСКА будет назначен Карасев

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По информации источника, на матче 28 тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА будет работать бригада арбитров под руководством Сергея Карасева.
Фото: РПЛ
Главным судьей московского дерби "Спартак" - ЦСКА в рамках 28 тура Российской премьер-лиги будет назначен 43-летний рефери Сергей Карасев, сообщают СМИ.

В текущем сезоне Карасев уже работал на матче между этими командами в первом круге чемпионата России - игра 13 тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" завершилась вничью 2:2, при этом игрокам было показано 8 желтых карточек, после нескольких грубых нарушений правил дисциплинарных санкций не последовало.

Всего Карасев за свою карьеру работал главным арбитром дерби "Спартака" и ЦСКА 7 раз, при этом 2 победы одержали красно-синие, 1 победу - красно-белые, 4 встречи завершились вничью.

Источник: "СЭ"

«Миротворец» Карасев простил ЦСКА и «Спартаку» 8 желтых и красных карточек и привел матч к ничьей. Разбор судейства дерби


Спартак ЦСКА Карасев
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