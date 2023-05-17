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Галактионов: "Локомотиву" нужны футболисты, которые усилят команду и дадут следующий шаг в развитии

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Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов высказался по поводу планов на предстоящее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"
- Изидор соскучился по игре. Понятно, что у него есть сильные качества, он постоянно индивидуально работает над собой и сейчас здорово играет. Позиции, которые нужно усилить, понятны. Нам нужны футболисты, которые усилят команду и дадут следующий шаг в развитии, - приводит комментарий Галактионова "Чемпионат".

Михаил Галактионов стал рулевым "Локомотива" в ноябре 2022 года. С того момента тренер провел у руля столичного клуба 15 встреч, в которых сумел выиграть 8 раз. Также в активе Михаила 2 ничьих и 5 поражений. Галактионов сумел улучшить результаты команды, которая по итогам осенней части располагалась в зоне стыков, занимая 14-ю позицию. В данный момент железнодорожники поднялись на 10-ю строчку, обезопасив себя от попадания в стыки. За весенний отрезок "Локомотив" провел в РПЛ 10 игр, в которых одержал 7 побед. На счету москвичей всего 1 поражение от "Зенита" из Санкт-Петербурга (1:2). В следующем туре "Локомотив" встретится с "Факелом" Вадима Евсеева. Также в оставшихся матчах РПЛ соперниками "Локомотива" станут два столичных коллектива "Динамо" и "Торпедо".


Локомотив Галактионов
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