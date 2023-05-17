"Все футболисты, которые были в заявке ЦСКА на игру с "Торпедо", готовятся к матчу со "Спартаком" в общей группе. Новых травмированных нет", - приводит слова Безуглова Sport24.
Перед очным матчем в рамках 28-го тура первенства страны ЦСКА с 54 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. "Спартак" находится на четвертом месте, в их копилке 50 набранных баллов. Столичное дерби состоится на домашнем стадионе "красно-белых" - "Открытие Банк Арена" 21 мая и начнется в 16:30 по столичному времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
У ЦСКА нет новых травмированных в преддверии матча против "Спартака"
Главврач ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о травмированных футболистах перед московским дерби со "Спартаком" в 28-м туре чемпионата России.
Фото: РПЛ