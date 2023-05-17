- Центральные защитники - позиция дефицитная, не так много игроков, которые выступают стабильно. Погостнова мы отсмотрели в молодежной команде, у него есть все качества для большого прогресса. У него есть все, чтобы в будущем стать основным в сборной России.
Воспитанник академии "Локомотива" Егор Погостнов, играющий на позиции центрального защитника, защищает цвета основной команды с января этого года. В его активе восемь матчей в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги, а также одна игра за основу "железнодорожников" в Кубке России. Футболист пока не отметился результативными действиями за клуб. В марте россиянину исполнилось 19 лет.
Источник: Sport24
Галактионов: у Погостнова есть все качества, чтобы в будущем стать основным в сборной России
Наставник московского "Локомотива" Михаил Галактионов считает, что у защитника Егора Погостнова есть потенциал вырасти в основного игрока сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"