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Галактионов: у Погостнова есть все качества, чтобы в будущем стать основным в сборной России

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Наставник московского "Локомотива" Михаил Галактионов считает, что у защитника Егора Погостнова есть потенциал вырасти в основного игрока сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"
- Центральные защитники - позиция дефицитная, не так много игроков, которые выступают стабильно. Погостнова мы отсмотрели в молодежной команде, у него есть все качества для большого прогресса. У него есть все, чтобы в будущем стать основным в сборной России.

Воспитанник академии "Локомотива" Егор Погостнов, играющий на позиции центрального защитника, защищает цвета основной команды с января этого года. В его активе восемь матчей в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги, а также одна игра за основу "железнодорожников" в Кубке России. Футболист пока не отметился результативными действиями за клуб. В марте россиянину исполнилось 19 лет.

Источник: Sport24


Галактионов Локомотив
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