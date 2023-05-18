По информации источника, Shaman исполнит песню Юрия Шатунова "Седая ночь", которую после каждого победного матча в текущем розыгрыше Кубка России пели футболисты тольяттинского "Акрона" из Первой лиги. Команда дошла до финала Пути регионов, где уступила "Краснодару" в матче первого этапа.
Также планируется проведение парада, участниками которого будут представители каждой из 103 команд-участниц Кубка России. Ожидается, что от каждого клуба будут присутствовать главный тренер и еще один представитель.
Финал пройдет 11 июня в московских "Лужниках".
Источник: "РБ Спорт"
Shaman споет "Седую ночь" перед финалом Кубка России
Известный российский певец Shaman выступит перед финалом Кубка России в текущем сезоне в "Лужниках".
Фото: ТАСС