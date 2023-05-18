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Пресс-атташе "Уфы": клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище?

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Пресс-атташе "Уфы" Сергей Тыртышный высказался о своем предстоящем уходе из клуба.
Фото: ФК "Уфа"
- Не хочу участвовать в том, что происходит с "Уфой". Очень жалею, что не сделал этого раньше. Несколько раз порывался, но Газизов убеждал не спешить, он и сам надеялся на изменение ситуации. А как она поменяется? Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище? Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом.

Напомним, ранее пресс-служба уфимского клуба сообщила, что "Уфа" испытывает финансовые трудности, из-за которых может лишиться профессионального статуса со следующего сезона. Эту информацию опровергли в правительстве Башкирии, заявив, что у клуба есть финансы, чтобы сыграть в следующем сезоне, так как бюджет уже был сформирован заранее. После этого Тертышный, возглавлявший пресс-службу "Уфы", сообщил, что покинет команду через две недели. "Уфа" вылетела из РПЛ в прошлом сезоне. Сейчас уфимский клуб идет в зоне вылета из Первой лиги.

Источник: Sport24


Первая лига
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