- Если легионеры уйдут, будут другие футболисты, с которыми мы будем работать точно так же, как делаем это сейчас. Мы работаем прежде всего с теми, кто у нас есть. У нас одна команда.
В составе "Зенита" есть девять легионеров. Двое из них - колумбийцы нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Вильмар Барриос. Остальные - бразильцы: защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо и Густаво Мантуан и нападающий Малком. По информации СМИ, к Ренану проявляет интерес мадридский "Реал", в Клаудиньо заинтересован бразильский "Палмейрас", а к Малкому присматривались лондонский "Арсенал" и французский "ПСЖ".
Источник: "Спорт-экспресс"
Тренер "Зенита" Оливейра: если легионеры уйдут, будут другие футболисты, с которыми мы будем работать точно так же
Тренер "Зенита" Вильям Оливейра рассказал, что команда будет делать в случае уходе легионеров.
Фото: ФК "Зенит"