- На данный момент у нас нет никаких предложений по Мендесу. Никто не проявляет интерес к нему. Игрок счастлив в ЦСКА и не планирует уходить. Здесь у него отличные результаты и хорошие ощущения. Виктор всем доволен, - приводит комментарий агента Sport24.
Чилийский футболист Виктор Мендес, играющий на позиции опорного хавбека, пополнил состав ЦСКА только минувшим летом. В красно-синей майке игрок сыграл в 34 поединка (2432 минуты игрового времени) во всех турнирах. За этот отрезок Виктор сумел отметиться 1 голевым пасом. Трудовой договор чилийца с ЦСКА рассчитан до конца июня 2024 года. В сентябре Мендесу исполнится 24 года. ЦСКА - главный фаворит в борьбе за серебряные медали РПЛ. Команда с 4-очковым отрывом занимает 2-ю позицию. Для того, чтобы подтвердить свои амбиции армейцам в эти выходные необходимо обыгрывать своего принципиального соперника "Спартак".
Агент: Мендес счастлив в ЦСКА и не планирует уходить
Агент чилийского футболиста ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха высказался по поводу будущего игрока.
Фото: "Чемпионат"