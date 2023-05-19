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Агент: Мендес счастлив в ЦСКА и не планирует уходить

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Агент чилийского футболиста ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха высказался по поводу будущего игрока.
Фото: "Чемпионат"
- На данный момент у нас нет никаких предложений по Мендесу. Никто не проявляет интерес к нему. Игрок счастлив в ЦСКА и не планирует уходить. Здесь у него отличные результаты и хорошие ощущения. Виктор всем доволен, - приводит комментарий агента Sport24.

Чилийский футболист Виктор Мендес, играющий на позиции опорного хавбека, пополнил состав ЦСКА только минувшим летом. В красно-синей майке игрок сыграл в 34 поединка (2432 минуты игрового времени) во всех турнирах. За этот отрезок Виктор сумел отметиться 1 голевым пасом. Трудовой договор чилийца с ЦСКА рассчитан до конца июня 2024 года. В сентябре Мендесу исполнится 24 года. ЦСКА - главный фаворит в борьбе за серебряные медали РПЛ. Команда с 4-очковым отрывом занимает 2-ю позицию. Для того, чтобы подтвердить свои амбиции армейцам в эти выходные необходимо обыгрывать своего принципиального соперника "Спартак".


ЦСКА Мендес
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