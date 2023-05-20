- Будет ли для "Спартака" провалом, если команда займет четвертое место? В целом, думаю, да. Для "Спартака" много всего сложилось по весне не за них. Понятно, что дерби отдельная история. Но думаю, у ЦСКА больше шансов. Не думаю, что Абаскалю будет что-то угрожать при четвертом месте "Спартака".
"Спартак" за три тура до конца чемпионата потерял шансы на титул РПЛ, хотя многими экспертами назывался главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство. Московский клуб также вылетел из Кубка России, проиграв тольяттинскому "Акрону", за счет чего не сможет выиграть в этом сезоне ни одного титула. Сейчас "Спартак" с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ. В следующем матче красно-белые сыграют с ЦСКА, идущим в турнирной таблице вторым.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин: для "Спартака" будет провалом четвертое место в РПЛ
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил, что четвертое место по итогам сезона РПЛ будет провалом для "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"