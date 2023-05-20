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Канчельскис: "Спартак" ничего выиграть не может, но игроки кричат, что патриоты великие и что играют за ромбик на груди

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о патриотических чувствах нынешнего состава "Спартака".
Фото: РИА Новости
- Я, конечно, не согласен, что футболисты "Спартака" играют за ромбик — вы заблуждаетесь, вам не стыдно такие вещи говорить? Это неправда, полное безобразие и бред, так нельзя говорить! Ребят, когда Романцев девять раз чемпионом стал — за что они играли? За футбол! Сейчас красно-белые ничего выиграть не могут, но кричат, что патриоты великие и что играют за ромбик на груди. Заканчивайте себя обманывать!

Канчельскис никогда в своей карьере не играл за "Спартак". Большую часть своего профессионального пути в футболе нападающий провел за пределами России. Особо известен Канчельскис игрой за "Манчестер Юнайтед". "Спартак" - команда, которая за последние 20 лет лишь один раз стала чемпионом России. Это случилось в 2017 году. В нынешнем сезоне "Спартак" также лишился шансов на завоевание титула за четыре тура до конца чемпионата проиграв чемпиону - санкт-петербургскому "Зениту", команде, которая уже в пятый раз подряд становится обладательницей золотых медалей.

Источник: "РБ Спорт"


Канчельскис Спартак
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