- "Зенит" играет так, что это команда уровня выше РПЛ. Когда ты ведешь 2:1 на 90+5?й минуте, понятно, что хочешь выиграть. Жаль, что не хватило нескольких секунд до победы. В последних двух матчах, в том числе и сегодня, соперник забил на шестой и пятой добавленных минутах, мы потеряли 5 очков в этих играх. Я очень грущу, потому что команда проделала хорошую работу, и в матче с "Динамо" я хотел биться за шестое место.
Подопечные Марцела Лички упустили победу над "Зенитом" в добавленное к 90 минутам время. "Оренбург" мог одержать волевую победу над петербуржцами, однако нападающий Иван Сергеев спас для "сине-бело-голубых" ничью на шестой компенсированной минуте. Таким образом оренбуржцы теряют очки уже второй тур подряд. В предыдущем матче против "Урала" оренбуржский коллектив не сумел удержать ничью, пропустив на 89-й минуте. Свой последний домашний матч в этом сезоне команда сыграет в последнем туре РПЛ с московским "Динамо". На данный момент "Оренбург" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Динамо" с 45 баллами расположилось на 6-й строчке.
Источник: "Матч ТВ"
Личка: "Зенит" играет так, что это команда уровня выше РПЛ
Чешский наставник "Оренбурга" Марцел Личка поделился мыслями после упущенной победы над "Зенитом" в 28-м туре чемпионата России (2:2).
Фото: ФК "Оренбург"