– Игра "Спартак" – ЦСКА получилась хорошей, был отличный накал. Но, как обычно, судьи творят безобразие: вроде первый тайм отработали хорошо, а во втором случилось непонятно что. В любом случае дерби есть дерби. Но ничья была бы закономерным результатом.
Судейство Карасёва? Роша просто показал, что сделал Соболев, – за такое удалять нельзя. И такие пенальти вообще нельзя давать. Почему судьи стали такими перепуганными? Раньше они брали на себя ответственность, а сейчас боятся решение принять – ходят смотреть этот телевизор. Телевизора дома нет? Подарите им по телевизору.
Что вы делаете с футболом? Это контактный вид спорта, а вы по каждому поводу бегаете телевизор смотреть. Считаю, Карасев отработал безобразно. Особенно во втором тайме, – приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
Матч между "Спартаком" и ЦСКА получился крайне сложным с точки зрения работы арбитра. В нем возникло несколько спорных эпизодов в штрафной площади "армейской" команды. В середине второго тайма судья Сергей Карасев был вынужден удалить нападающего красно-белых Александра Соболева, который продемонстрировал вопиющий жест своему сопернику - защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Бразилец, в свою очередь, попытался донести информацию о жесте до ассистента арбитра, но был неправильно понят и также получил прямую красную карточку за оскорбительное поведение.
Канчельскис – о работе Карасева в дерби: как обычно, судьи творят безобразие. Почему они стали такими перепуганными?
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис оценил работу арбитра Сергея Карасева в столичном дерби между "Спартаком" и ЦСКА (2:1).
Фото: ФК "Спартак"