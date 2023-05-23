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Бальде: наше с Мозесом появление на поле стало переломным моментом матча с ЦСКА

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Форвард "Спартака" Кейта Бальде поделился мыслями о матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
Фото: РИА Новости
- Думаю, как раз наше с Мозесом появление на поле стало переломным моментом матча. Мы привнесли свежесть в действия команды. Старались обыгрывать один в один, держать мяч, добавлять скорости. Хоть мы вышли и не с первых минут, но мы все - одна команда. И я рад, что получилось помочь "Спартаку" в этой встрече.

Сенегальский нападающий Кейта Бальде перешел в московский "Спартак" в августе прошлого года из итальянского "Кальяри", подписав контракт с клубом до конца июня 2025 года. 28-летний форвард провел за "красно-белых" 14 матчей, в которых записал на свой счет 4+1 по системе гол плюс пас. Напомним, столичное дебри в рамках 28-го тура РПЛ, в котором "Спартак" принимал на своем поле ЦСКА, завершилось победой хозяев со счетом 2:1. Бальде вышел на замену на 78-й минуте игры.

Источник: "СЭ"


Бальде Кейта Спартак ЦСКА
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