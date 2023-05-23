- Извинился ли Соболев перед командой в раздевалке? Нет, не извинялся. На мой взгляд, он совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду. Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы.
Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА нападающий "красно-белых" Александр Соболев был удален с поля на 66-й минуте встречи при счете 1:1 за непристойный жест в сторону футболиста соперников. Хозяева тем не менее сумели вырвать победу в московском дебри, благодаря реализованному пенальти форварда Квинси Промеса на 90-й минуте. Таким образом подопечные Гильермо Абаскаля вплотную приблизились к "армейцам" в турнирной таблице. За два тура до окончания текущего розыгрыша РПЛ команды разделяет одно очко.
Источник: "СЭ"
Бальде - об удалении Соболева: он совершил ошибку
Фото: РИА Новости