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Бальде - об удалении Соболева: он совершил ошибку

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Фото: РИА Новости
- Извинился ли Соболев перед командой в раздевалке? Нет, не извинялся. На мой взгляд, он совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду. Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы.

Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА нападающий "красно-белых" Александр Соболев был удален с поля на 66-й минуте встречи при счете 1:1 за непристойный жест в сторону футболиста соперников. Хозяева тем не менее сумели вырвать победу в московском дебри, благодаря реализованному пенальти форварда Квинси Промеса на 90-й минуте. Таким образом подопечные Гильермо Абаскаля вплотную приблизились к "армейцам" в турнирной таблице. За два тура до окончания текущего розыгрыша РПЛ команды разделяет одно очко.

Источник: "СЭ"


Бальде Кейта Спартак Соболев
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