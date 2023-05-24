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Семак – о падении качества судейства в РПЛ: ошибки есть и будут. Вопрос в том, как к этому относиться

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак порассуждал о проблемах падения качества судейства матчей чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"
– Что касается судейства в целом, то ошибки есть и будут. Вопрос в том, как к этому относиться, куда двигаться и каким образом выстраивать работу дальше, чтобы спорных моментов было меньше. Молодым арбитрам, конечно, нужно набираться опыта, чтобы более уверенно судить те или иные матчи. А у нас таких арбитров, как и молодых игроков, много.

Много моментов, которые трактуются по-разному. Например, понимание достаточности контакта для каждого судьи может оказаться разным в похожих ситуациях. Чем больше мы будем работать над этим, объяснять клубам и специалистам, почему в том или ином эпизоде применяется именно такое решение, тем будет лучше, – приводит слова Семака "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне "Зенит" в пятый раз кряду стал чемпионом страны. Все пять чемпионств неразрывно связаны с именем Сергея Семака, который с 2018 года непрерывно находится на тренерском мостике сине-бело-голубых. До этого 47-летний специалист входил в тренерские штабы Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша, а затем начал самостоятельную карьеру в "Уфе".

"Зенит" обеспечил себе чемпионский титул за четыре тура до конца текущего чемпионата России благодаря домашней победе над "Спартаком" (3:2). Три очка в том матче хозяевам принес точный удар в компенсированное время нападающего Ивана Сергеева, которого Семак выпустил на замену за 5 минут до гола. В двух следующих играх "Зенит" в ранге чемпиона не побеждал, вырывая волевые ничьи на последних минутах с "Краснодаром" и "Оренбургом".


Зенит Семак
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