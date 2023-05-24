В минувшем туре 18-летний центрфорвард "быков" стал автором третьего гола в ворота "Ростова". Встреча на домашнем стадионе "Краснодара" завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Уже к десятой минуте матча команда Владимира Ивича дважды огорчила гостей с берегов Дона.
– Зачем возносить молодого парня до небес? Зачем кричать, что Кокшаров стал автором самого молодого гола "Краснодара" в РПЛ? Там такое нести стали… Даже отца подняли, интервью с ним сделали. Я не знаю, для чего его отец давал это интервью. Он что, не понимает, что мальчишку не надо сейчас трогать?
Футболист только начал играть и еще ничего не сделал. Что это за безобразие такое? Зачем уничтожать молодого игрока? Вы что, не понимаете, что эти пацаны сегодня психологически совсем слабенькие? Вы на Захаряна посмотрите, что сделали с ним, талантливым футболистом. Журналисты, товарищи, очнитесь! Не губите молодого игрока! – цитирует Стипиди "Евро-Футбол.Ру".
Кокшаров является воспитанником академии "Краснодара". Трансферная стоимость талантливого игрока оценивается порталом Transfermarkt в 50 тысяч евро. Игра с "Ростовом" стала для сына прославленного гандболиста всего пятой за основную команду "быков". В них он отметился единственным результативным действием.
"Краснодар" благодаря победе над дончанами закрепился на шестой строчке в таблице чемпионата России. За 2 тура до конца сезона в активе южан 46 очков. Отставание от замыкающего топ-5 грозненского "Ахмата" насчитывает три балла. В ближайшие выходные команда Владимира Ивича на своем поле примет московский ЦСКА, занимающий промежуточное второе место.
Стипиди – о 18-летнем Кокшарове: зачем возносить молодого парня до небес? Вы на Захаряна посмотрите, что сделали с ним
Футбольный функционер Павел Стипиди отреагировал на ажиотаж вокруг талантливого форварда "Краснодара" Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Динамо"