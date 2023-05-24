- Вопрос в том, куда ехать и зачем? Не поедут же наши ведущие игроки в средний европейский клуб для того, чтобы просто там играть. Им же интересно выступать в сильных клубах, выигрывать титулы. Есть хорошее в этом плане предложение — они едут. То же самое относится и к тренерам. Чтобы уехать из России, должно появиться более интересное предложение из более сильного чемпионата. Где, к слову, и своих сильных тренеров хватает, - приводит мнение Семака "Матч ТВ".
Российский тренер Сергей Семак начал свою самостоятельную тренерскую карьеру относительно недавно. В 2016 году он получил свой первый тренерский опыт, возглавив "Уфу". С башкирским коллективом Сергей сразу же сумел выступить удачно, приведя команду к рекордному 6 месту по итогам сезона. Это позволило башкирскому клубу принять участие в Лиге Европы. Эти успехи не остались незамеченными. Летом 2018 года Семак получил возможность возглавить топ-клуб. Его пригласил" Зенит" из Санкт-Петербурга. С невским коллективом россиянин выступил еще лучше. У руля петербуржской команды Семак сумел 5 раз поднять над головой чемпионский титул РПЛ. Эти победы позволили клубу получить на свою эмблему вторую звезду. Также в активе Сергея 1 Кубок России и 3 Суперкубка. Трудовое соглашение россиянина с "Зенитом" рассчитано до 2025 года.
Семак: чтобы уехать из России, нужно интересное предложение из сильного чемпионата. Но там и своих тренеров хватает
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу возможности возглавить европейский клуб.
ФК "Зенит"