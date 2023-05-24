- Первый год говорили, что команде повезло. Потом говорили, что там был Дзюба, потом про передачи Ракицкого на Азмуна, теперь — что без бразильцев команда не та. Каждый год о чем?то говорят, это есть и было.
"Зенит" впервые выиграл чемпионский титул при Семаке в 2019 году. После этого санкт-петербургский клуб уже пять лет не уступает чемпионство в РПЛ. Все это время командой руководит Семак, контракт которого с "Зенитом" рассчитан до июня 2025 года. Азмун покинул клуб полтора года назад, тогда же ушел Ракицкий. Летом прошлого года из "Зенита" ушел Артем Дзюба. Все это не помешало санкт-петербургскому клубу выигрывать титулы.
Источник: "Матч ТВ"
Семак: первый год говорили, что "Зениту" повезло, потом, что был Дзюба, теперь — что без бразильцев команда не та
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на критику своей команды.
Фото: ФК "Зенит"