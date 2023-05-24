Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
22:00
ЧелсиНе начат

Семак: первый год говорили, что "Зениту" повезло, потом, что был Дзюба, теперь — что без бразильцев команда не та

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на критику своей команды.
Фото: ФК "Зенит"
- Первый год говорили, что команде повезло. Потом говорили, что там был Дзюба, потом про передачи Ракицкого на Азмуна, теперь — что без бразильцев команда не та. Каждый год о чем?то говорят, это есть и было.

"Зенит" впервые выиграл чемпионский титул при Семаке в 2019 году. После этого санкт-петербургский клуб уже пять лет не уступает чемпионство в РПЛ. Все это время командой руководит Семак, контракт которого с "Зенитом" рассчитан до июня 2025 года. Азмун покинул клуб полтора года назад, тогда же ушел Ракицкий. Летом прошлого года из "Зенита" ушел Артем Дзюба. Все это не помешало санкт-петербургскому клубу выигрывать титулы.

Источник: "Матч ТВ"


Зенит Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Официально: Иньеста покинет "Виссел Кобе" по окончании сезона
Тен Хаг - о тратах "Челси": когда нет верной стратегии, деньги не работают
Гвардиола: мы играли с "Брайтоном" спустя 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере
Семак: первый год говорили, что "Зениту" повезло, потом, что был Дзюба, теперь — что без бразильцев команда не та 2
"Атлетико" сыграл вничью с "Эспаньолом", выигрывая 3:0 по ходу матча
"Бетис" в меньшинстве проиграл "Хетафе" в Ла Лиге
Динияр Билялетдинов: Баринову не надо ехать в Европу, в "Локомотиве" у него больше перспектив 3
ЦСКА — о скандале с Рошей: "Спартак" в первом круге действовал по тем же лекалам 3
24 мая
"Интер" обыграл "Фиорентину" и завоевал Кубок Италии
Гол Фодена не помог "Манчестер Сити" обыграть "Брайтон"
Экс-тренер ЦСКА Костылев: надо назначить хороших руководителей, чтоб они кулак этим европейцам к морде поставили 3
Канчельскис – о дисквалификации Соболева: уверен, что, если бы это был игрок "Урала", то дали бы больше матчей 8
Павлюченко: может, Медиалига сыграла свою роль в поведении Соболева 2 эксклюзив
"Вильярреал" отправил два безответных мяча в ворота "Кадиса" и продлил свою беспроигрышную серию до 6 матчей
"Севилья" в меньшинстве не смогла обыграть вылетевший "Эльче"