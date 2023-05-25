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Полузащитник "Спартака" Хлусевич: любые медали важны, какими бы они ни были. Для нас сейчас – чем выше, тем лучше

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Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал о важности финиша в топ-3 по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
– Любые медали важны, какими бы они ни были. Для нас сейчас – чем выше, тем лучше. Главное, что мы обыграли ЦСКА и заработали три очка, которые для нас были очень важны, – приводит слова Хлусевича Sport24.

Благодаря победе в дерби "Спартак" вплотную приблизился к идущему вторым в таблице ЦСКА за два тура до финиша сезона. Теперь московские коллективы разделяет всего одно очко. В ближайшем туре РПЛ "Спартак" в воскресенье примет "Пари Нижний Новгород" на родной "Открытие Банк Арене", а ЦСКА днем ранее встретятся на выезде с "Краснодаром".

Команда Гильермо Абаскаля завершит чемпионат России выездном в Самару к "Крыльям Советов", а "армейцы" дома примут "Ростов".


Спартак ЦСКА
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