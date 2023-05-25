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Президент "Оренбурга" Еремякин: рассматриваем Руденко как один из вариантов

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал интерес к форварду "Химок" Александру Руденко.
Фото: "СЭ"
"Мы смотрим за Руденко, рассматриваем как один из вариантов. Первый раз мы его смотрели года два назад, но у него была травма, поэтому тогда не получилось. Сейчас еще хотим посмотреть. Что из этого получится, пока не могу сказать", - цитирует Еремякина "Чемпионат".

Александр Руденко, играющий на позиции левого вингера, защищает цвета "Химок" с февраля 2022 года. В этом сезоне в активе 24-летнего российского форварда 27 матчей за подмосковный коллектив во всех турнирах, в которых он оформил 5+2 по системе гол плюс пас. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

Напомним, "Химки" досрочно вылетели из РПЛ и в следующем сезоне будут выступать в турнире на ступень ниже - Первой лиге.


Руденко Еремякин Оренбург
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