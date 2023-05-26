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Бальде: "Спартак" должен в следующем году бороться с "Зенитом" за титул. Это реальная цель

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Форвард "Спартака" Кейта Бальде считает, что команде по силам в следующем сезоне навязать борьбу "Зениту" в гонке за чемпионский титул.
Фото: "СЭ"
"Мы должны в следующем году бороться с "Зенитом" за титул. Мы вернемся более сильными, чем сейчас. Я уверен, что мы сможем, это реальная цель", - цитирует Бальде Metaratings.

"Зенит" в очном матче с московским "Спартаком" в рамках 26-го тура (3:2) досрочно оформил чемпионский титул нынешнего розыгрыша российской Премьер-Лиги. Это чемпионство стало для клуба из Санкт-Петербурга пятым подряд. "Спартак" за два тура до окончания первенства России расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Отрыв от ЦСКА, занимающего второе место, составляет один балл.


Бальде Кейта Спартак Зенит
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