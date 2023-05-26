- Был интерес [со стороны "ПСЖ"], были обсуждения, но, к сожалению, всё не заладилось. Но я собираюсь продолжать работать. Посмотрим, что произойдет в будущем. А если нет, то я останусь в "Зените", где я счастлив. А если разговоры продолжатся? Не знаю. Мое будущее — это работа моего агента. Я же сосредоточен исключительно на футболе, - приводит комментарий Малкома Onze Mondial.
Минувшей зимой бразилец Малком был близок к переезду в Париж. "ПСЖ" вел активный диалог с руководством "Зенита" о переходе футболиста. Но предложенные французами условия не устроили российский клуб и Малком остался в России. Выступление зенитовца в этом сезоне увеличивает его шансы на переход в более сильную лигу. Атакующий полузащитник провел 33 игры в майке невского коллектива. За этот отрезок бразилец сумел забить 26 голов и оформить 9 ассистентских действий. При этом, стоит отметить, что у игрока долгосрочный контракт с российской командой, который рассчитан аж до 2027 года. Недавно в СМИ появились сведения о том, что английские клубы хотели бы видеть Малкома в своей команде. Интерес к зенитовцу проявляют "Ман Сити", "Арсенал" и "Ньюкасл".
Малком – о "ПСЖ": если ничего не произойдет, то я буду счастлив остаться в "Зените"
Бразильский футболист "Зенита" Малком рассказал о возможном переходе в "ПСЖ".
Фото: ФК "Зенит"