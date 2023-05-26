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Metaratings: Абаскаль согласился на приобретение центрального защитника летом

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В летнее трансферное окно "Спартак" попытается приобрести центрального защитника.
Фото: РИА Новости
По сведениям СМИ, наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль согласился на покупку в летнее трансферное окно центрального защитника. Его агент Тим Мешедер проводит консультации по поводу возможных кандидатур для усиления. Источник отмечает, что, помимо защитника, испанец хочет видеть в команде опорника, атакующего хавбека, а также левоногого быстрого форварда.

"Спартак" по итогам 28 туров РПЛ располагается на 3-й позиции. До идущего вторым ЦСКА 1 турнирный балл. Зимой стан столичного коллектива пополнили два защитника - парагваец Алексис Дуарте и португалец Томаш Тавареш, играющий на фланге. Парагвайский футболист сыграл в красно-белой майке 8 игр, заработав 1 удаление. Пока его игра вызывает очень много критики. Тавареш сыграл в составе "Спартака" 16 встреч. В них он сумел отметиться 1 голом и 1 голевым пасом.

Источник: Metaratings.ru


Абаскаль Спартак
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