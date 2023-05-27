– Будем искать игроков под усиление. В каждую позицию центральной оси нам нужен игрок. Наверное, и нападающий, и опорный полузащитник и центральный защитник. Пока работаем. Материал есть, смотрим, разбираем, — передает слова Сафонова "РБ Спорт".
После 32-х туров Первой лиги "Рубин" сумел заработать 65 баллов. Сейчас он располагается на 1-й строчке в турнирной таблице, опережая своего ближайшего конкурента, коим является "Балтика" на один набранный балл. При этом оба данных клуба уже гарантировали себе выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона.
Казанская команда выбыла в Первую лигу после предыдущего розыгрыша РПЛ. Тогда "Рубин" заработал 29 баллов и финишировал на 15-й строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч клуб из Татарстана проведет сегодня. Он на своем поле сыграет против махачкалинского "Динамо".
"Рубин" после выхода в РПЛ хочет усилить три позиции в центральной оси
Эдуард Сафонов, спортдир казанского "Рубина", поделился информацией о том, какие позиции его команда собирается усилить перед возвращением в Российскую Премьер-Лигу.
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