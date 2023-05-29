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Канчельскис: РПЛ сильно деградировала. "Спартак" с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерку сильнейших

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис порассуждал о падении уровня конкуренции в чемпионате России за последние годы.
Фото: ФК "Навбахор"
– В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится все меньше. Тот же "Спартак" с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерку сильнейших, а сейчас они борются за второе место.

На нормальном уровне только "Зенит", поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить и когда оно наступит, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Андрей Канчельскис остается без работы тренером с 2020 года после ухода из узбекистанского "Навбахора". "Спартак" в нынешнем сезоне претендует на медали по итогам чемпионата России. За тур до финиша сезона в Российской Премьер-Лиге команда Гильермо Абаскаля замыкает тройку лучших клубов страны. Красно-белые всего на одно очко отстают от идущего вторым ЦСКА и на такое же количество баллов опережая ближайшего преследователя "Ростов". В заключительном туре "Спартак" на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов", а прямые конкуренты за медали ЦСКА и "Ростов" в параллельной встрече сразятся в Москве.


Спартак Канчельскис
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