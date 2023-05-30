– С Бувачем мы знакомы, общались не раз, в том числе во времена "Кайрата", когда ко мне возник предметный интерес. У нас сходятся взгляды на футбол. И в перспективе я бы хотел поработать с Бувачем. Но не сейчас. Мы стремительно развиваемся с "Арисом", выиграли чемпионство, идем в еврокубки. Было бы неправильно сейчас поднимать вопрос о переходе в "Динамо". Да, Бувач наблюдал за нашей работой в "Арисе". Прозвучало, что сейчас "Динамо" требуется именно тот футбол и тот подход, которого мы придерживаемся. И энергетика тоже подходит. Плюс я русскоязычный. Приятно, что ценят,— цитирует Шпилевского "РБ Спорт".
Ранее московское "Динамо" объявило об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера своей команды. При этом бело-голубые решили не назначать нового наставника до конца нынешнего сезона Российский Премьер-Лиги. Временно управлять коллективом руководители столичных поставили 32-летнего Павла Алпатова.
В СМИ обсуждаются фамилии нескольких кандидатов на пост рулевого в стане московского "Динамо". Одним из них является Алексей Шпилевский. По слухам из прессы, кандидатуру специалиста из Беларуси активно продвигает спортивный директор команды Желько Бувач.
В настоящий момент времени Алексей Шпилевский возглавляет "Арис". 35-летний специалист стал наставником клуба из Лимасола в прошлом году. В нынешнем сезоне под руководством Шпилевского "Арис" завоевал золотые медали чемпионата Кипра.
Шпилевский – о возможном назначении в "Динамо": мы развиваемся с "Арисом". Неправильно поднимать этот вопрос
Наставник кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский прокомментировал слухи о том, что он может стать главным тренером московского "Динамо" после завершения текущего сезона.
Фото: ФК "Кайрат"