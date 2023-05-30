– В силу объективных сложностей с подбором соперников и невозможности сыграть в удобные даты в июне тренерский штаб сборной России совместно с руководством РФС принял решение отменить сбор команды.
В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным. Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье, – цитирует Карпина ТАСС.
30 мая Российский футбольный союз проинформировал об отмене июньского сбора сборной страны. Ближайший УТС национальной команды намечен на осень. При принятии решения РФС ориентировался на мнения тренерского штаба сборной России и представителей клубов РПЛ. Отмечается, что организация продолжает искать товарищеские игры для дружины Валерия Карпина.
Сборная России в условиях международного бана провела 5 контрольных матчей с соперниками из Азии, не проиграв ни одного из них. Команда Валерия Карпина дважды праздновала успех при трех ничьих. По слухам, сборная Камеруна отказалась от товарищеской встречи с россиянами из-за распоряжения властей страны.
Карпин – об отмене июньского сбора: решение выглядит разумным. Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение РФС отменить июньский сбор. Ближайший УТС состоится осенью.
Фото: РФС