В планах у "Зенита" открытие своего собственного филиала академии в Бразилии. Об этом сообщил один из тренеров юношеской петербуржской команды Дмитрий Радченко:
- Хотелось бы открыть здесь филиал академии "Зенита", - приводит комментарий Радченко ТАСС.
Как сообщил Дмитрий, идея открытия академии обсуждается в руководстве "Зенита", но пока существует ряд вопросов, которые необходимо разрешить. В частности, в невском клубе пока нет понимания того, где и на какой базе может функционировать такая футбольная школа.
Вчера "Зенит" U-18 сумел выиграть турнир стран БРИКС, который состоялся в Бразилии. На пути к финалу петербуржцы обыграли ряд бразильских команд. Серебряные медали турнира завоевали сверстники из сборной России. Отметим, что "Зенит" давно решил интегрироваться в бразильский футбол. В команде Сергея Семака играют 7 футболистов, которые представляют эту южноамериканскую страну. Летом приедет 8-й легионер из Бразилии. Также сотрудничество происходит на уровне академий. Недавно бразильские команды приезжали в Санкт-Петербург на турнир памяти Льва Бурчалкина. Также делегация чемпиона России провела ряд встреч с бразильскими функционерами, в ходе которых обсуждались вопросы сотрудничества и обмена опытом среди развития футбола.
"Зенит" намерен открыть свою футбольную академию в Бразилии
В Бразилии может появится филиал академии "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"