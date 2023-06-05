– Хотите – не хотите, а он к нам обязан вернуться юридически. Как я понимаю, он вернется, – приводит слова Карпина "Матч ТВ".
27-летний норвежец выступал в завершившемся сезоне за "Динамо" на правах аренды. В бело-голубой майке он принял участие в четырнадцати встречах, но не забил ни единого гола и не сделал ни одной результативной передачи.
Арендное соглашение Норманна с "Динамо" истекает в июне. Таким образом, норвежский полузащитник обязан вернуться в расположение "Ростова", с которым у него заключен контракт до конца сезона-2023/24.
Тренер "Ростова" Карпин: хотите – не хотите, а Норманн к нам обязан вернуться юридически. Как я понимаю, он вернется
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил шансы на возвращение в стан дончан полузащитника Матиаса Норманна.
Фото: ФК "Динамо"