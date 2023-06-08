- Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. "Как дела? Всё хорошо". Всё. Зарыт ли между нами топор войны? Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт? - передает слова Карпина Sport24.
34-летний нападающий "Локомотива" Артем Дзюба в начале десятых годов выступал за московский "Спартак", который покинул из-за конфликта с тогда главным тренером красно-белых Валерием Карпиным. Между игроком и специалистом длительное время сохранялась конфликтная ситуация. Став главным тренером сборной России, Карпин дважды пытался пригласить Дзюбу на сбор национальной команды, однако форвард отклонил эти предложения под различными предлогами.
Карпин - о встрече с Дзюбой: поздоровались и поздоровались
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о встрече с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой на церемонии вручения премий РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Спартак"