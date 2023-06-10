Сегодня футболист и тренер совместно комментируют финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером" в одном из фуд-кортов столицы. Слуцкий во время репортажа вспомнил накануне слитые в сеть интимные видео с участием форварда "железнодорожников".
– Если я запишу интимное видео – это будет фильм ужасов, мне кажется, – предположил Слуцкий.
– Всем пришлось доставать бы лупы, – парировал Дзюба.
В 2020 году в интернете вирусными стали интимные видеозаписи с участием Дзюбы, которые получили широкий общественный резонанс. В минувшую пятницу в сети вновь всплыли свежие ролики интимного характера.
В это время в Стамбуле продолжается второй тайм финальной встречи ЛЧ сезона-2022/23 между "Манчестер Сити" и "Интером". Футболист "горожан" Родри с передачи Бернарду Силвы открыл счет и вывел чемпиона Англии вперед - 1:0. Отметим, что "Манчестер Сити" еще ни разу в истории не побеждал в Лиге чемпионов.
Источник: "СЭ"
Дзюба – о возможном интимном видео Слуцкого: всем пришлось доставать бы лупы
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба хлестко пошутил над экс-наставником "Рубина" Леонидом Слуцким.
Фото: ФК "Рубин"