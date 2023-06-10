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Дзюба – о возможном интимном видео Слуцкого: всем пришлось доставать бы лупы

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Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба хлестко пошутил над экс-наставником "Рубина" Леонидом Слуцким.
Фото: ФК "Рубин"
Сегодня футболист и тренер совместно комментируют финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером" в одном из фуд-кортов столицы. Слуцкий во время репортажа вспомнил накануне слитые в сеть интимные видео с участием форварда "железнодорожников".

– Если я запишу интимное видео – это будет фильм ужасов, мне кажется, – предположил Слуцкий.

– Всем пришлось доставать бы лупы, – парировал Дзюба.

В 2020 году в интернете вирусными стали интимные видеозаписи с участием Дзюбы, которые получили широкий общественный резонанс. В минувшую пятницу в сети вновь всплыли свежие ролики интимного характера.

В это время в Стамбуле продолжается второй тайм финальной встречи ЛЧ сезона-2022/23 между "Манчестер Сити" и "Интером". Футболист "горожан" Родри с передачи Бернарду Силвы открыл счет и вывел чемпиона Англии вперед - 1:0. Отметим, что "Манчестер Сити" еще ни разу в истории не побеждал в Лиге чемпионов.

Источник: "СЭ"


Слуцкий Дзюба Лига чемпионов Локомотив Манчестер Сити Интер
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