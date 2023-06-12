– Команда, которая дошла до финала и выиграла его, получит около 300 млн рублей. Но это не за один матч, — цитирует Митрофанова ТАСС.
11 июня 2023 года московский ЦСКА сыграл в суперфинале Кубка России по футболу. Соперником столичного клуба стал "Краснодар". В основное время матча команды не сумели выявить сильнейшего, сыграв со счетом 1:1. Дело дошло до серии 11-метровых ударов. Здесь фортуна улыбнулась красно-синим, которые выиграли со счетом 6:5 и стали победителями турнира.
Отметим, что для московского ЦСКА победа в минувшем розыгрыше Кубка России стала первой за 10 лет. В предыдущий раз "армейцы" выигрывали данный трофей в 2013 году.
ЦСКА заработал 300 миллионов рублей за победу в Кубке России
Генсекретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, какую сумму московский ЦСКА получит за победу в Кубке России по футболу.
Фото: "Матч ТВ"