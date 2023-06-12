- Виктор счастлив, он знал, что команда очень давно не побеждала в национальном Кубке и хотел войти в историю. Почему не вышел в старте? Это решение тренерского штаба, но главное, что Мендес все равно сыграл и принес пользу. Я его поздравил, думаю, в скором времени вы увидите у него тату, посвященное трофею ЦСКА. Для него же сезон пока не закончен, сейчас он поедет в расположение сборной Чили.
Напомним, ЦСКА обыграл в суперфинале Кубка России "Краснодар" и завоевал трофей, ставший первым для столичного коллектива за последние пять лет. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти победу одержали "армейцы" (6:5). Опорный полузащитник ЦСКА Виктор Мендес вышел на поле "Лужников" на 45-й минуте встречи, заменив хавбека "красно-синих" Константина Кучаева.
Мендес играет за столичный клуб с лета 2022 года. В этом сезоне 23-летний чилиец провел за московский ЦСКА 38 матчей во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.
Источник: Metaratings.ru
Агент: скоро вы увидите у Мендеса тату, посвященное трофею ЦСКА
Футбольный агент хавбека ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха рассказал, что его клиент набьет татуировку в честь победы "армейцев" в Кубке России.
Фото: ПФК ЦСКА