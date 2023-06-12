Матчи Скрыть

Хавбек "Торпедо" Чурич: было тяжело добывать мотивацию, чтобы выходить на поле после поражений почти в каждой игре

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опорный хавбек "Торпедо" Марио Чурич признался, что иногда ему было тяжело искать мотивацию.
Фото: "Матч ТВ"
- Каково было терпеть поражения практически в каждой игре? Было очень плохо и неприятно. Я очень люблю побеждать, и меня сильно ранит, когда команда проигрывает. Иногда было тяжело добывать новую мотивацию, чтобы выходить на поле и показывать свой уровень. Этот сезон получился для всех нас очень тяжелым. Мне очень грустно, что в итоге у "Торпедо" не получилось остаться в РПЛ.

"Торпедо" по итогам завершившегося сезона заняло последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги и вылетело в Первую лигу. Московская команда в 30 сыгранных турах одержала всего три победы, четыре раза завершила матч вничью и потерпела 23 поражения. "Автозаводцы" забили 22 мяча, пропустили 61.

Опорный полузащитник Марио Чурич выступает за "Торпедо" с сентября прошлого года. На счету 24-летнего хорватского футболиста 21 матч за москвичей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: "Матч ТВ"


Торпедо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Карпин: пропускать три гола от Дзюбы не обидно. Но вы все равно мне не поверите, вы сами для себя все решили
Нападающий "Барселоны" Левандовски: я не думаю о предложениях из Саудовской Аравии. У меня другие приоритеты
Карпин: ничего нормального с нашим судейством не происходит
Вратарь ЦСКА Акинфеев побил рекорд Жиркова и стал самым возрастным участником финалов Кубка России
Холанд - лучший игрок "Манчестер Сити" в сезоне-2022/23
Дюков: через 5 лет хотел бы видеть российский футбол таким, каким бы гордились наши граждане 5
Спортивный директор "Ростова": диалог с Ионовым есть
Мостовой: Абаскаль - ноунейм. У нас плохо то, что берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров 7
Карраскаль: мне все нравится в ЦСКА! Здесь отличная атмосфера
Петржела: "Зенит" в несколько раз сильнее всех остальных российских клубов. В следующем сезоне они оформят требл 6
Агент Конате: когда футболист находится в команде больше двух лет, у него пропадает мотивация 3
В результате попытки ограбления был убит фанат ЦСКА, приехавший в Стамбул на финал Лиги чемпионов 3
Агент Васина не исключил возвращение футболиста в РПЛ 2
Антон Миранчук стал лучшим бомбардиром "Локомотива" в этом сезоне
Чурич: все, кто говорил, что "Торпедо" было не готово к РПЛ, оказались правы