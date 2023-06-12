- Каково было терпеть поражения практически в каждой игре? Было очень плохо и неприятно. Я очень люблю побеждать, и меня сильно ранит, когда команда проигрывает. Иногда было тяжело добывать новую мотивацию, чтобы выходить на поле и показывать свой уровень. Этот сезон получился для всех нас очень тяжелым. Мне очень грустно, что в итоге у "Торпедо" не получилось остаться в РПЛ.
"Торпедо" по итогам завершившегося сезона заняло последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги и вылетело в Первую лигу. Московская команда в 30 сыгранных турах одержала всего три победы, четыре раза завершила матч вничью и потерпела 23 поражения. "Автозаводцы" забили 22 мяча, пропустили 61.
Опорный полузащитник Марио Чурич выступает за "Торпедо" с сентября прошлого года. На счету 24-летнего хорватского футболиста 21 матч за москвичей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Источник: "Матч ТВ"
Хавбек "Торпедо" Чурич: было тяжело добывать мотивацию, чтобы выходить на поле после поражений почти в каждой игре
Опорный хавбек "Торпедо" Марио Чурич признался, что иногда ему было тяжело искать мотивацию.
Фото: "Матч ТВ"