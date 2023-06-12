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Карпин – о необходимости ужесточения наказаний для судей: у нас как – ошибся, пошел судить на VAR и ошибаться уже там

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин призвал ужесточить наказание арбитрам РПЛ за грубые ошибки, допущенные в матчах чемпионата и Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
– ЭСК нужен, если потом есть мера наказания для ошибившегося судьи. И мера серьезная. Например, если мне скажут, что в каком-то месте за курение штраф 100 рублей, я буду курить везде, просто платить каждый раз по 100 рублей. А если штраф будет миллион евро, то не буду.

То же самое с судьями. У нас как – ошибся, пропустил один-два тура. Или даже не пропустил, а пошел судить на VAR и ошибаться уже там, – приводит слова Карпина Sport24.

Весенняя часть чемпионата России ознаменовалась рядом громких скандалов, связанных с судейскими ошибками. Наибольший резонанс вызывали решения арбитров против "Спартака". Многие болельщики и эксперты обвиняли "Ростов" в том, что он пользуется лояльностью отечественного судейского корпуса. Все дело в том, что желто-синие побили рекорд по количеству выполненных пенальти за всю историю проведения чемпионатов страны. Нападающий дончан Николай Комличенко чаще остальных зарабатывал на себе 11-метровые в штрафной площади соперников.


Карпин Ростов Сборная России
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