- При наших проблемах, говорить о том, что четвертое место для "Ростова" нормально и что такой результат должен быть стабильным, может только сумасшедший. Нам надо реально оценивать свои возможности. В следующем сезоне в пятерке наверняка будут те команды, которые обязаны там находиться по составу и бюджету. Говорю в первую очередь про "Динамо", "Локомотив" и "Краснодар". По разным причинам в этом сезоне их не было в топ-5, они не показали своего максимума. Но так не будет каждый год.
По итогам сезона 2022/2023 "Ростов" финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Валерия Карпина претендовала на медали до последнего, 30-го тура. Однако поражение в последнем матче минувшего первенства России от прямого конкурента московского ЦСКА (4:1) оставила ростовчан без медалей. Всего в 30 матчах ростовский коллектив одержал 15 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила +4 (48:44). "Ростов" расположился в итоговой таблице РПЛ выше московских клубов "Динамо" и "Локомотив", которые заняли 9 и 8 место соответственно. А также опередили "Краснодар", расположившийся на шестой позиции.
Источник: Sport24
Карпин: говорить, что 4 место для "Ростова" - нормальный результат и он должен быть стабильным, может только сумасшедший
Наставник "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги сезона для своей команды.
Фото: РИА Новости