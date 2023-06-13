"Ростов" был по ходу чемпионата даже вторым. Почему получился такой грустный конец? Инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили. В конце еще и травмы пошли. В условиях нехватки скамейки, отсутствие одного-двух игроков сказывается на всей команде", - цитирует Карпина Sport24.
"Ростов" боролся за медали в этом сезоне российской Премьер-лиги до самого последнего тура. Поражение в последнем матче от столичного ЦСКА оставило подопечных Валерия Карпина без медалей чемпионата России. Долгое время ростовчане занимали второе место в турнирной таблице, однако не сумели удержать позиции на финишном отрезке. В 9 последних турах РПЛ "Ростов" одержал всего две победы, трижды сыграл вничью и четыре раза потерпел поражение. Разница забитых и пропущенных мячей за этот отрезок составила 10:16.
Карпин - о смазанной концовке сезона: инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал причины провала на финише РПЛ.
Фото: РИА Новости