Карпин - о смазанной концовке сезона: инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал причины провала на финише РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Ростов" был по ходу чемпионата даже вторым. Почему получился такой грустный конец? Инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили. В конце еще и травмы пошли. В условиях нехватки скамейки, отсутствие одного-двух игроков сказывается на всей команде", - цитирует Карпина Sport24.

"Ростов" боролся за медали в этом сезоне российской Премьер-лиги до самого последнего тура. Поражение в последнем матче от столичного ЦСКА оставило подопечных Валерия Карпина без медалей чемпионата России. Долгое время ростовчане занимали второе место в турнирной таблице, однако не сумели удержать позиции на финишном отрезке. В 9 последних турах РПЛ "Ростов" одержал всего две победы, трижды сыграл вничью и четыре раза потерпел поражение. Разница забитых и пропущенных мячей за этот отрезок составила 10:16.


Карпин Ростов
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