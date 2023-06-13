- В чем мотивация в российском футболе, если не медали? Мотивация - финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им - пережитки нашего советского воспитания. В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают. Чемпион - "Зенит". ЦСКА занял второе место, "Спартак" - третье, "Ростов" - четвертое. Ну молодцы, посмотрели таблицу - прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках. Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например.
"Зенит" досрочно завоевал чемпионский титул в минувшем сезоне российской Премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга закрепил за собой первую строчку за четыре тура до окончания чемпионата, обыграв в 26-м туре московский "Спартак" (3:2). Столичный ЦСКА и "Ростов" в последнем туре разыграли между собой медали РПЛ. "Армейцы" взяли верх и стали вице-чемпионами, завоевав серебро. Бронзовые медали достались "Спартаку", а ростовчане остались на четвертой позиции в турнирной таблице.
Напомним, итальянская "Рома" под руководством португальского специалиста Жозе Моуриньо проиграла в финале Лиги Европы испанской "Севилье". Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, в серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее были испанцы. После награждения римлян серебряными медалями португальский наставник отдал свою награду болельщику на трибуне.
Источник: Sport24
Карпин: радоваться серебряным и бронзовым медалям - пережитки советского воспитания
Наставник "Ростова" Валерий Карпин не считает, что серебряные и бронзовые медали достойны внимания.
Фото: "Чемпионат"