– Никто никогда не говорил, что он слабый нападающий или плохой футболист. Он лучший бомбардир чемпионата России и сборной. Что тут еще надо говорить? Все и так понятно, — передает слова Карпина Sport24.
34-летний Артем Дзюба присоединился к московскому "Локомотиву" в феврале 2023 года. Российский форвард сходу стал одним из лидеров "железнодорожников". Проведя 11 матчей в составе красно-зеленых в рамках чемпионата страны, нападающий смог заработать 13 баллов за результативность (8 забитых мячей и 5 голевых передач). В конце прошлого сезона "Локомотив" продлил контракт с Дзюбой, который истекал 30 июня. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2024 года (при этом стороны могут оформить пролонгацию договора еще на 12 месяцев).
Карпин – об игре Дзюбы за "Локомотив": никто никогда не говорил, что он слабый футболист
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин оценил игру нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы во второй половине минувшего сезона РПЛ.
Фото: ТАСС