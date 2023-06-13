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Карпин – об игре Дзюбы за "Локомотив": никто никогда не говорил, что он слабый футболист

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Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин оценил игру нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы во второй половине минувшего сезона РПЛ.
Фото: ТАСС
– Никто никогда не говорил, что он слабый нападающий или плохой футболист. Он лучший бомбардир чемпионата России и сборной. Что тут еще надо говорить? Все и так понятно, — передает слова Карпина Sport24.

34-летний Артем Дзюба присоединился к московскому "Локомотиву" в феврале 2023 года. Российский форвард сходу стал одним из лидеров "железнодорожников". Проведя 11 матчей в составе красно-зеленых в рамках чемпионата страны, нападающий смог заработать 13 баллов за результативность (8 забитых мячей и 5 голевых передач). В конце прошлого сезона "Локомотив" продлил контракт с Дзюбой, который истекал 30 июня. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2024 года (при этом стороны могут оформить пролонгацию договора еще на 12 месяцев).


Карпин Дзюба Локомотив Ростов
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