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Олег Иванов: в прошедшем сезоне Малком отработал на всю стоимость

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Российский футболист "Рубина" Олег Иванов поделился своими соображениями по поводу игры Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
- Понравилось, как выглядел Малком. В прошедшем сезоне бразилец отработал на всю свою стоимость, выбил по системе «гол+пас» 30 очков. Очень солидный показатель, - приводит мнение Иванова "Матч ТВ".

В данный момент Малком находится в расположении сборной Бразилии, где готовится к контрольным поединкам с Гвинеей и Сенегалом. Он уже отметился шикарным голом ножницами на тренировке. Вызову в национальную команду способствовала результативная игра бразильца с российским паспортом за "Зенит". Он помог петербуржскому коллективу завоевать золото российского первенства, забив 23 гола в 27 встречах. Также экс-игрок Барселоны записал в свой актив 9 ассистентских действий. По сообщениям СМИ, европейские клубы рассматривают возможность приглашения в свою команду Малкома. По данным источников, российский клуб хотел бы выручить за своего лидера примерно 45 млн евро.


Малком Зенит
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