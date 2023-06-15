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Тикнизян: иногда Дзюба говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно!

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Армянский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"
- Человек очень харизматичный и красноречивый. Раньше все в раздевалке говорили, что я много разговариваю. Но Артём меня переплюнул в десять тысяч раз. На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить — слушаю его и чувствую, как сводит скулы от усталости смеяться. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно! – приводит мнение Тикнизяна "СЭ".

Артем Дзюба полнил состав "Локомотива" из Москвы зимой этого года. Он сразу же сумел завоевать доверие наставника красно-зеленого коллектива Михаила Галактионова. Уже в своем 4-м матче россиянин получил капитанскую повязку на игру с "Ахматом" (1:0) после удаления основного капитана команды Дмитрия Баринова. В майке железнодорожников воспитанник "Спартака" сыграл 13 поединков во всех соревнованиях. В них он сумел 8 раз поразить ворота соперников "Локомотива". Также к своим мячам Артем приплюсовал еще 5 результативных пасов. Своими голевыми действиями Дзюба помог "Локомотиву" выбраться из зоны стыков и финишировать на 8-й позиции. Коллектив проиграл всего 1 игру в РПЛ весной. Москвичи на своей домашней арене проиграли чемпиону России "Зениту" из Санкт-Петербурга (1:2). Дзюба в этой игре не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.


Тикнизян Локомотив Дзюба
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