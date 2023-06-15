Как сообщает источник, Павел Алтапов является фаворитом на пост главного тренера "Динамо-2". Уже в ближайшее время бело-голубые могут объявить назначении специалиста на эту должность.
Ранее Павел Алтапов исполнял обязанности главного тренера основной команды "Динамо". Он был назначен на данный пост в мае – после того, как бело-голубые уволили Славишу Йокановича. Во главе московского клуба Алтапов провел 3 матча (1 победа и 2 поражения) в рамках Российской Премьер-Лиги. К старту нового сезона динамовцы собираются найти нового постоянного тренера.
33-летний Павел Алтапов работает в системе московского "Динамо" с 2015 года. До этого занимал пост администратора в академии столичного клуба, а также был помощником главного тренера как в основной команде бело-голубых, так и в резервной.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Алтапов станет главным тренером "Динамо-2"
Российский специалист Павел Алтапов станет главным тренером московского "Динамо-2" в ближайшее время.
Фото: ФК "Динамо"