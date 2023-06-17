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Министр спорта Татарстана - о задачах "Рубина" в РПЛ: будем стремиться к первым строчкам!

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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о задачах казанского "Рубина" после возвращения в РПЛ из Первой лиги.
Фото: ФК "Рубин"
- Что касается задач "Рубина" - будем стремиться к первым строчкам! Мы хотим быть крепкой командой, конкурировать с лидерами чемпионата. Сейчас есть тренд на развитие и перезагрузку. Вот и болельщики вернулись на стадион, потому что все поверили в команду. Видно, что сегодня есть ментальная связь в команде. У нас был слоган "Вернемся вместе". Так и получилось. Дальше - больше! - передает слова Леонова "Чемпионат".

Казанский "Рубин" завершил сезон-2022/2023 на первом месте в турнирной таблице Первой лиги с 69 очками в 34 матчах и напрямую вышел в Российскую премьер-лигу, которую покинул годом ранее, заняв пятнадцатое место в сезоне-2021/2022 под руководством главного тренера Леонида Слуцкого. В настоящий момент наставником казанцев является экс-главный тренер "Локомотива", "Амкара", "Терека" и "Уфы" Рашид Рахимов, с которым казанцы на финише сезона одержали 7 побед подряд и 1 раз сыграли вничью в заключительном 34 туре.


Рубин
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