Сведения о предстоящем уходе со своего поста с 1 июля заместителя генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрея Аршавина являются недостоверными, сообщают СМИ. По данным источника, Аршавин продолжит работу в клубе.
Ранее появилась информация, что 42-летний экс-нападающий петербургского "Зенита" и заместитель генерального директора сине-бело-голубых по спортивному развитию Андрей Аршавин с 1 июля покинет клуб.
Источник: Matchtv.ru
"Матч ТВ": информация об уходе Аршавина из "Зенита" неверна, он остается
По информации источника, появившаяся ранее информация об уходе из "Зенита" заместителя гендиректора по спортивному развитию Андрея Аршавина является недостоверной.
Фото: ФК "Зенит"