Как сообщает источник, скауты Английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А посетили матч сборной Армении с Уэльсом в рамках отборочного турнира к Евро-2024. Они наблюдали за игрой полузащитника Эдуарда Сперцяна и защитника Наира Тикнизяна.
Минувший поединок завершился со счетом 4:2 в пользу сборной Армении. В составе победителей по одной голевой передаче сделали Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян.
23-летний Эдуард Сперцян в настоящее время выступает за "Краснодар". Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до лета 2026 года. 24-летний Наир Тикнизян является игроком московского "Локомотива". Его контракт с "железнодорожниками" действует до июня 2026 года.
Источник: Sport24
Sport24: скауты АПЛ, Серии A и Бундеслиги следили за Сперцяном и Тикнизяном на матче сборной Армении с Уэльсом
Футболисты сборной Армении Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян, выступающие в Российской Премьер-Лиге, попали в сферу интересов клубов из топовых европейских лиг.
Фото: "Getty Images"