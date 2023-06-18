- Правда ли, что к Чалову был интерес из АПЛ? Да, пару лет назад Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ, но сейчас интереса нет. Как и к любому другому российскому игроку. На этот рынок в Англии не ориентируются, - приводит комментарий Брауна "РБ Спорт".
25-летний россиянин Федор Чалов, играющий на позиции центрального нападающего, провел отличный сезон с точки зрения личной статистики. Воспитанник ЦСКА сумел наколотить 24 гола и оформить 6 голевых пасов в 41 поединке в красно-синей майке. Для того, чтобы отметиться голом Федору требуется в среднем 125 минут игрового времени. Своими голами Чалов помог дружине Владимира Федотова завоевать серебро российского первенства, а также выиграть Кубок России. Отметим, что в 2019 году в кандидатуре Чалова был серьезно заинтересован лондонский "Кристал Пэлас", но англичанам не удалось договориться с ЦСКА о трансфере. Отметим, что в вторую часть сезона 2021/2022 Федор провел в Швейцарии, где защищал цвета местного гранда "Базеля".
Британский журналист: пару лет назад Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ, но сейчас интереса нет
Британский журналист Daily Mail Пол Браун поделился информацией о том, есть ли интерес из Англии к форварду ЦСКА Федору Чалову.
Фото: "СЭ"