- Мы не скрываем, что хотим взять чемпионство. Понятно, что сейчас все будут смеяться: "Вы начали играть во второй половине, когда все уже расслабились, [были мыслями] в отпуске, на чемоданах". Не хочу загадывать и строить иллюзий, мы должны работать и уже от своей работы достигать эту вершину, - приводит комментарий Ненахова "Матч ТВ".
Локомотив по итогам 30 туров минувшего розыгрыша РПЛ расположился 8-й строчке, отстав от "Зенита", завоевавшего золотые медали первенства, на 25 турнирных баллов. Отметим, что петербуржцы не отдают никому чемпионский титул уже на протяжении 5 лет. Дружина Сергея Семака в каждом сезоне становится чемпионом досрочно, имея солидное очковое преимущество над своими конкурентами.
Примечательно, что до гегемонии "Зенита" именно "Локомотив" выигрывал чемпионат России. Это случилось в розыгрыше сезона 2017/2018. Руководил тогда коллективом Юрий Семин. Российский крайний защитник Максим Ненахов в завершившемся сезоне сумел забить 1 гол и оформить 1 ассист, сыграв 20 встреч в РПЛ. "Локомотив" стал лучшей командой по набранным очкам в весенней части сезона.
Защитник "Локомотива" Ненахов: мы не скрываем, что хотим взять чемпионство в следующем сезоне
Российский футболист "Локомотива" Максим Ненахов рассказал о том, что команда будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"