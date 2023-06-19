Помощник главного тренера "Ахмата" Ташуева покинул клуб

Тренер Андрей Дмитриев, работавший в штабе главного тренера "Ахмата" Сергея Ташуева, покидает команду.

Фото: ФК "Ахмат"

"Ахмат" объявил об уходе помощника главного тренера Сергея Ташуева Андрея Дмитриева. Дмитриев вошел в тренерский штаб грозненской команды в сентябре прошлого, когда Ташуев возглавил "Ахмат". Напомним, ранее он работал с 64-летним специалистом в "Солигорске".



"Ахмат" с 50 баллами в 30 турах чемпионата России в этом сезоне установил рекорд по набранным очкам, финишировав на пятом месте по итогам завершившегося турнира российской Премьер-лиги. Также грозненцы установили рекорд по забитым в ворота соперников мячам.