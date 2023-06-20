- Будет какая-то конкретика – я, возможно, в это поверю и всё сделаю, чтобы попробовать свои силы в Европе. Сейчас рано об этом говорить. Мы с агентом общались на эту тему, но он, как и я, знает только про попадание в шорт-лист. Но в этом шорт-листе может находиться 25 человек ,- приводит комментарий Тикнизяна Metaratings.ru.
Вчера Армения сыграла вничью с Латвией (1:1) в отборе к Евро-2024. Этот результат позволил армянской дружине набрать 6 очков и подняться на 2-ю строчку своей группы. Единственный гол армян на счету крайнего защитника Наира Тикнизяна, представляющего цвета "Локомотива" из Москвы. Это его первый гол за свою новую сборную. В завершившемся сезоне Наир провел за "Локомотив" 37 игр во всех соревнованиях. В них Тикнизян сумел отметиться 5 голами. Также в активе воспитанника ЦСКА 5 результативных пасов. Недавно в СМИ появились сведения о том, что в кандидатуре футболиста Локомотива заинтересован испанский "Реал Сосьедад". Отметим, то баски в следующем сезоне сыграют в ЛЧ.
Тикнизян – об интересе "Реала Сосьедад": будет конкретика – возможно, всё сделаю, чтобы попробовать себя в Европе
Армянский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян высказался по поводу интереса к нему со стороны "Реала Сосьедад".
Фото: "Чемпионат"